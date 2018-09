Yugi Muto, der Protagonist aus Yu-Gi-Oh!, wird als spielbarer Charakter in dem Spiel Jump Force verfügbar sein. Damit reiht er sich in eine Riege großer "Shonen Jump Manga"-Helden der letzten fünfzig Jahre ein, welche sich in dem Spiel gegenüberstehen werden.

Jump Force: Wir haben Fans gefragt, wie sie das Spiel finden

Der Oberstufenschüler Yugi Muto spielt leidenschaftlich gern das Spiel "Duel Monsters". Nachdem er das Milleniumspuzzle löst, welches ihm sein Großvater geschenkt hat, wird Yugi unfreiwillig zum Wirt von Yami Yugi, welcher in einem früheren Leben Pharao von Ägypten war. Mit dessen Hilfe schafft es Yugi zum bestem "Duel Monsters"-Spieler aufzusteigen und hilft Yami Yugi, die Erinnerung an sein vergangenes Leben wiederzuerlangen.

Zusammen mit anderen Animehelden aus Naruto, Dragon Ball und One Piece steht Yugi Muto sich nun bald in spannenden 3vs3 "Tag Team"-Kämpfen gegenüber. Mit welchen Kräften der "Duel Monsters"-Champion ausgestattet sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Ein genaues Erscheinungsdatum von Jump Force liegt ebenfalls noch nicht vor - nach aktuellen Informationen soll das Spiel jedoch 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Was haltet ihr davon, dass Yugi Muto in Jump Force vertreten sein wird? Hättet ihr euch vielleicht lieber einen anderen Animehelden gewünscht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!