Kommt das seltene Ausrufezeichen-Incognito zur MAG 2018 nach Erfurt?

Wie wir bereits berichtet haben, wird "Pokémon Go"-Entwickler Niantic während der MAG 2018 in Erfurt vom 05. bis 07. Oktober zu Gast sein. Dabei handelt es sich um die erste Teilnahme an einer Messe in ganz Europa – und wo Niantic ist, da sind Highlights für "Pokémon Go"-Spieler nicht weit!

Pokémon Go in Dortmund: Das haben wir bei der ersten Safari Zone in Deutschland erlebt

Deshalb stehen die Chancen alles andere als schlecht, dass das Ausrufezeichen-Incognito in greifbarer Nähe für alle MAG-Besucher kommen wird. Wir verlassen jetzt hier den Pfad gesicherter Informationen und bewegen uns auf unsicherem Terrain – allerdings haben wir genügend Anhaltspunkte, die unsere These plausibel machen:

Während der Game Developers Conference 2018 in San Francisco wurde die Spawn-Rate für die Incognitos für G, D und C erhöht. Bei den Pokémon World Championships in Nashville tummelten sich plötzlich erheblich mehr Incognitos für N, A, S, H, V, I, L und E in der Umgebung. Und bei der Pokémon Go Safari in Yokosuka wimmelte es von Incognitos für Y, O, K, S, U, A, G und das Ausrufezeichen-Incognito.

Auch zur gamescom 2018 war die Spawn-Rate für alle Incognitos erhöht, die in gamescom vorkommen: G, A, M, E, S, C und O. Und hier wird es wirklich interessant, denn die Buchstaben M, A und G kommen bereits in gamescom vor – daher ist es durchaus denkbar, dass Niantic noch ein Ass bzw. ein Incognito im Ärmel haben!

Wie das Event in Japan, bei dem es die erste große Chance auf das Ausrufezeichen-Incognito gab, könnte also auch die MAG 2018 in Erfurt die Gelegenheit sein, sich eins der seltensten Pokémon überhaupt bei Pokémon Go einzuverleiben.

Bislang ist wie gesagt noch nichts offiziell bestätigt! Ihr solltet aber auf jeden Fall eure Augen offenhalten, denn bei ihrem ersten Messe-Auftritt in Europa dürfte Niantic garantiert viel Liebe für die Community im Gepäck haben – und als derart communitygetriebener Entwickler weiß Niantic genau, was die Fans wollen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald wir wirklich konkrete Infos haben!