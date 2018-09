Wolfenstein 3: Kommt auf jeden Fall laut Bethesda

Ob Prey, Dishonored - Der Tod des Outsiders oder Wolfenstein 2 - The New Colossus: Bethesda hat 2017 gleich mehrere hochkarätige Singleplayer-Spiele veröffentlicht, deren kommerzieller Erfolg allerdings meistens ausgeblieben ist. Eine der drei Marken wird aber laut Bethesda definitiv fortgesetzt.

Hat den Sprung auf die Switch geschafft: Wolfenstein 2 - The New Colossus

In einem Interview mit der englischsprachigen Webseite Metro bekräftigt Bethesdas Pete Hines, dass Wolfenstein noch lange nicht am Ende ist. Bereits 2019 wird die Reihe um den Koop-Ausflug Wolfenstein - Youngblood, in denen die beiden Töchter von B.J. Blazkowicz im Mittelpunkt stehen, erweitert. Ein richtiges Wolfenstein 3 wird danach folgen, möglicherweise ja sogar komplett ungeschnitten in Deutschland:

"Auf jeden Fall machen wir ein Wolfenstein 3"

Zudem gibt Hines zu Worte, dass Wolfenstein 2 - The New Colossus kein Flop gewesen sei. Es hätte sich gut verkauft, aber natürlich hätte es auch noch besser laufen können. Nichtsdestotrotz ist das Unternehmen weiterhin von Singleplayer-Spielen dieser Art überzeugt und wird davon keinen Abstand nehmen.

Das gilt offenbar ebenso für die Dishonored-Reihe der Arkane Studios. Dort hieß es zuletzt, dass die Marke vorerst auf Eis liegen würde. Geht es nach Pete Hines, sollten Fans das nicht allzu ernst betrachten. Aktuell möchte der Entwickler lediglich ein paar andere Dinge ausprobieren, um nicht für immer zu einer Dishonored-Fabrik zu werden.

Wann mit Wolfenstein 3 und einem neuen Spiel der Arkane Studios zu rechnen ist, verrät Pete Hines jedoch nicht. Vermutlich wird aber noch mindestens bis zum Jahr 2020 dauern, ehe etwas Vorzeigbares vorhanden ist.