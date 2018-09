Diese Nachricht wird wohl alle Spieler von PlayerUnknown’s Battlegrounds freuen – die Xbox One-Version des beliebten Titels bekommt sehr zeitnah einen Hotfix, der Probleme mit der Framerate beheben soll.

Dieser Controller soll für PUBG wohl am besten geeignet sein:

Wenn man heute eine Umfrage starten würde, welches Battle Royale-Spiel derzeit mit den meisten technischen Problemen daherkommt, würde PlayerUnknown’s Battlegrounds vermutlich den nicht sehr ruhmreichen ersten Platz abstauben. Denn obwohl das Spiel bereits seit März 2017 für alle spielbar ist, kämpft man noch heute mit großen FPS-Problemen vieler Spieler.

Doch zumindest für die Besitzer einer Xbox One sollten diese Probleme jetzt kleiner werden, denn für den 18. September wurde ein Hotfix angekündigt, der die oft schwankende Framerate in den Griff bekommen soll. Genauer gesagt wird es ein Downgrade des Spiels geben, um ein flüssigeres Gameplay zu ermöglichen.

Was sich im ersten Moment anhört wie ein grafisches Desaster, ist im Endeffekt eine sinnvolle Abschaltung weniger Grafikoptionen, die dem Spieler wahrscheinlich nicht einmal auffallen werden. So wird es keine Linsenreflexionen, Tiefenschärfe, Bewegungsunschärfe, Screen Space Reflection (SSR) und Subsurface Scattering (SSS) mehr geben. Außerdem wurde an der Qualität der Schatten gewerkelt. An den grundlegenden Texturen soll sich nichts ändern.

Ist der Hotfix eine gute Idee um die Spielerschaft wieder mehr an die Xbox One zu binden? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare unterhalb dieser Meldung.