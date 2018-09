Erst vor wenigen Tagen nahm sich "The Witcher"-Showrunner Lauren Hissrich eine Twitter-Auszeit. Grund dafür waren die heftigen Reaktionen im Netz, die die Ausschreibung eines Castings für die Besetzung der Figur Ciri hervorbrachte. Die Modder reagieren nun allerdings auf ihre eigene Weise auf die aktuellen Ereignisse.

So kennen wir die Hexer-Tochter - Ciri im Kampf gegen den Basilisken:

Vor Kurzem stand die "The Witcher"-Serie im Kreuzfeuer der Kritik, da die Rolle der Ciri gerüchteweise mit einer BAME-Schauspielerin ("black", "asian", "minority ethic") besetzt werden sollte. Einige Fans der berühmten Rollenspielreihe um Hexer Geralt von Riva, nahmen dies allerdings nicht besonders positiv auf: Da Ciri sowohl in den Spielen als auch in der literarischen Vorlage von Andrzej Sapkowski explizit als junge Frau mit weißer Haut dargestellt wird, würde eine solche Besetzung auch eine starke Abweichung von den Vorlagen bedeuten. Mittlerweile steht allerdings fest, dass die Schauspielerin für diese Rolle auch der literarischen Vorlage entsprechen soll.

Modder nahmen die aktuelle Debatte um die geplante Netflix-Serie offenbar zum Anlass, um eine Mod zu entwickeln, welchen Spielern von The Witcher 3 - Wild Hunt die Möglichkeit bietet, die Hautfarbe von Ciri zu verändern. Dies berichteten die Kollegen von gamerant.com. Hierbei handelt es sich außerdem um die erste Mod, welche das Charaktermodell von Ciri signifikant ändernt - bisherige Mods, die Geralts Adoptivtochter einen neuen Look verpassen, sind stets an der literarischen Vorlage der Figur orientiert.

Was haltet ihr von der Ciri-Mod? Findet ihr das Ganze geschmacklos? Oder betrachtet ihr die Mod eher mit einem Augenzwinkern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!