Während sich die aktuelle Konsolengeneration so langsam aber sicher ihrem Ende zuneigt, tauchen immer wieder Gerüchte um Leistung, Veröffentlichungstermin und Preis etwa der mit Sicherheit kommenden PlayStation 5 auf. Ein recht vage gehaltener Tweet gibt nun Grund zu weiterer Spekulation.

Der gut vernetzte Windows Central-Journalist Jez Corden konzentriert sich in seinem Schaffen für gewöhnlich eher auf Microsoft und Xbox. Wie die englischsprachige Webseite Game Rant berichtet, ist ihm nun aber offenbar etwas über die PS5 zu Ohren gekommen, wie er in einer Nachricht auf Twitter einigermaßen geheimniskrämerisch dargelegt hat.

Heard a few rumors Sony might be working on a big infrastructure/platform update for PSN in time for PS5. They're not resting on their laurels when it comes to cloud it seems.