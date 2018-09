Nachdem das Multiplayer-Spiel LawBreakers aufgrund des finanziellen Debakels für begrenzte Zeit als Free2play-Spiel erhältlich war, wurden die Server jetzt endgültig geschlossen. Der ehemalige Entwickler von Boss Key Productions, Josh Rife, bedankt sich bei den Fans.

LawBreakers hatte es zu keinem Zeitpunkt leicht, denn schon zum Launch des Multiplayer-Shooters stürzten sich auf Steam nicht mehr als 3.000 aktive Spieler gleichzeitig in den virtuellen Kampf. Das Entwicklerstudio Boss Key Productions zog schon bald darauf die Konsequenzen und wurde nach dem ebenfalls nur wenig erfolgreichen "Battle Royale"-Shooter Radical Heights geschlossen.

Das Resultat: LawBreakers wurde zum Free2play-Spiel und sollte nach wenigen Monaten seine Online-Pforten endgültig schließen. Am 14. September war der Zeitpunkt gekommen und Josh Rife nutzt die Gelegenheit, um sich bei den Fans zu bedanken:

#lawbreakers servers are officially closed for good. Hardest development, and best game I ever shipped. If you played it, thank you.