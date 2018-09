Spiele aus dem Hause Bethesda Softworks wie die "Elder Scrolls"- oder die "Fallout"-Reihe sind so modderfreundlich wie kaum andere Spiele auf dem Markt. Letztere bekommt deshalb nun eine neue Mod spendiert, die wohl für positiven Zuspruch unter den Fans des "New Vegas"-Ablegers sorgen wird.

Das sind die ersten zehn Minuten der neuen Mod:

Erst vor Kurzem hat die Total Conversion Enderal zu The Elder Scrolls 5 - Skyrim ihre eigene Steam-Seite erhalten. Kein Wunder also, dass die "Fallout"-Anhänger nun nachlegen. Ein Fan-Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, die komplette Welt von Fallout - New Vegas für Fallout 4 nachzubauen. Neben einer schickeren Grafik ist obendrein auch eine komplett neue Synchronisation des Spiels geplant - eine kleine Vorsichtsmaßnahme, da Bethesda Moddern zuvor untersagte, für das "Fallout 3"-Mod-Remake, Fallout - Capital Wasteland, die Synchronisation des Originalspiels zu übernehmen.

Die Arbeit an der Mod scheint bis jetzt gute Fortschritte zu machen. Das Entwicklerteam hat nun ein rund zehnminütiges Gameplayvideo zum Spiel veröffentlicht. Zusehen sind die Figur des Doc Mitchell (natürlich neu synchronisiert) sowie die Charaktererstellung. Richtige Spielszenen bekommt ihr zwar noch nicht gezeigt, aber einen groben Eindruck der Charaktermodellen vermittelt das Video dennoch.

Was haltet ihr von der geplanten Mod? Habt ihr euch schon durch das bestehende Angebot für "Fallout 4"-Mods gezockt und denkt ihr, dass euch New Vegas noch einmal so fesseln kann wie im Orginal? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!