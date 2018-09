Simulationsspiele gibt es wie Sand am Meer und für alle möglichen Bereiche des realen Lebens. Aktuell stürmt das Spiel mit dem exotischen Namen Lotus-Simulator die Steam-Charts. Was das Spiel inhaltlich zu bieten hat und warum es so beliebt ist wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Der offizielle Trailer zu LOTUS-Simulation:

Die größte Besonderheit des Lotus-Simulator: hier werden Bus, Bahn und Tram zusammen in einem Simulationsspiel vereinigt. Der Entwickler Oriolus Software verspricht, der Spieler könne sich die Spielwelt komplett selbst zusammenbasteln - mit welchen Verkehrsmitteln der öffentlichen Nahverkehr ausgestattet ist bleibt also ganz euren Präferenzen überlassen. Lotus ist übrigens ein Akronym und bedeutet: L wie Leitstelle, O wie Omnibus, T wie Tram, U wie U-Bahn, S wie S-Bahn. Die Vielfalt der Verkehrsmittel steckt also bereits im Namen.

Mit einer extrem realistischen Fahrphysik soll Lotus nun zur Referenz für Simulationsspiele werden. Auch die Wetter- und Jahreszeitenwechsel sind so realistisch wie möglich gehalten. In den von der Community selbsterstellten Karten kontrolliert ihr den öffentlichen Nahverkehr bis ins letzte Detail. Präzises Timing ist hier gefragt, denn die straffen Fahrpläne verlangen von euch einen routinierten Umgang mit Bus und Bahn, damit eure Fahrgäste ihre Anschlusszüge nicht verpassen. Zudem soll ein Multiplayer-Modus euch zusammen mit Freunden den öffentlichen Nahverkehr managen lassen.

Das Spiel befindet sich aktuell im Early-Access auf Steam. Nicht alle geplanten Funktionen sind deshalb bereits in dem Spiel enthalten. Über die anstehenden Updates hält euch Oriolus Software über die "Lotus"-Website auf dem Laufenden. Ihr dürft also gespannt sein!

Was haltet ihr vom LOTUS-Simulator? Probiert ihr euch an dem aktuellen Steam-Trend oder habt ihr Simulationsspielen schon den Rücken gekehrt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!