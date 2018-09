PS4 Update 6.0: User fühlen sich getrollt, Sony reagiert

Es gibt viele offene Wünsche unter "PlayStation 4"-Spielern, was die Systemsoftware der Konsole angeht. Viele davon bleiben auch nach dem Update 6.0 unerfüllt. Von Seiten der Community kommt nun Kritik, zu der Sony direkt Stellung bezieht.

Lange schon warten PS4-Spieler auf Funktionen wie die Namensänderung im Konsolenkonto. Mit dem Update 6.0 allerdings bleiben die Hoffnungen auf dieses und andere neue Features bislang unerfüllt. Das Update, das seit einigen Tagen heruntergeladen werden kann, verbessert laut offiziellem Patch-Note lediglich die Performance der Konsole.

Auf Reddit wurden im Zuge des neuen Systemsoftwareupdates der PlayStation 4 Stimmen laut, die sich darüber beklagen. Der Top-Kommentar im entsprechenden Thread gibt dabei die Richtung vor. So schreibt der User namens rygarswf:

“Either there is some huge hidden feature announcement coming, or this is the biggest troll of an update ever.“

Entweder gibt es ein riesiges, verstecktes Feature, das bald verkündet wird, oder es handelt sich um das größte Troll-Update aller Zeiten.