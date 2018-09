Im Steam-Sale gibt es aktuell Angebote für die Rollenspiel- und Simulationsfans unter den PC-Zockern. Falls ihr also noch eine Beschäftigung für die nächsten Tage sucht, werdet ihr hier bestimmt fündig.

Dieses Spiel sollte kein Rollenspiel-Fan verpassen:

Zur Auswahl stehen unter anderem der Rollenspiel-Hit Divinity - Original Sin Enhanced Edition, sowohl in der Standardversion (9,99 Euro) als auch in der Collector's (64,99 Euro) und der Eternal (89,99 Euro) Edition. Das Rollenspiel des belgischen Entwicklers Larian Studios richtet sich vor allem an Rollenspielfans der alten Schule. Die Story nimmt euch nicht bei der Hand, erkunden müsst ihr die virtuelle Fantasywelt selbst - allein oder mit einem Freund. Dabei gibt es für die alten Hasen unter euch natürlich auch jede Menge textlastige Dialoge, welche die Haupt- und Nebengeschichten des Spieleuniversums erzählen.

Planet Coaster - Achterbahnfahren in Ego-Perspektive

Zudem gibt es das Spiel Planet Coaster (17,09 Euro) im Sale. In der Achterbahnsimulation könnt ihr eure eigenen Fahrgeschäfte designen und so eurem eigenen Freizeitpark kreieren. Erstellte Achterbahnstrecken können dabei hochgeladen und mit anderen Spielern geteilt werden. So habt ihr die Möglichkeit auch Strecken der aus der Spielercommunity in euren Freizeitpark zu integrieren. Außerdem sind die zwei kostenpflichtigen Erweiterungen "Planet Coaster - Studios Pack" und "Planet - Coaster Adventures" Pack aktuell ebenfalls aktuell reduziert.

Bis zum 20. September gibt es Planet Coaster im Angebot. Divinity hingegen ist noch etwas länger im Steam-Sale - das Rollenspiel ist noch bis zum 24. September reduziert zu haben.

Wie gefällt euch die Auswahl? Werdet ihr bei einem der beiden Spiele zuschlagen? Oder legt ihr euch möglicherweise sogar beide zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen?