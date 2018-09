Das neue Spider-Man ist ein waschechter Verkaufserfolg und bricht als solcher so einige Rekorde. Publisher Sony und Markeneigentümer Marvel setzen jetzt aber noch einen drauf und verschaffen sich so einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde.

Die Comicbuchmesse Comic-Con ist, für sich genommen, schon ein echtes Mekka für Cosplayer. Als die Veranstaltung in Stockholm dann aber jüngst von einer kleinen Armee Spinnenmänner geflutet wurde, muss es dem einen oder anderen Ungezieferbeauftragten doch in den Fingern gejuckt haben.

Wie die englischsprachige Webseite VG24/7 berichtet, zählte die Comic-Con über 500 Menschen im Spider-Man-Kostüm – ein offizieller und offenbar überaus erfolgreicher Rekordversuch von Sony und Marvel, wie ein Mitarbeiter des US-Comicverlags freudig auf Twitter mitteilt:

We did it! New world record for the largest gathering of people dressed as Spider-Man! 547 Spideys in Stockholm!! #marvel #sony #PS4 pic.twitter.com/gvTDb7RPCf