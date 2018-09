Auf Facebook teilt die rechtspopulistische österreichische Partei FPÖ häufig Bilder mit politischen Botschaften. Offenbar nimmt man es mit dem Urheberrecht jedoch nicht immer so ganz genau - die Partei soll eine Grafik aus der bekannten "Elder Scrolls"-Reihe gepostet haben. Der Spieleentwickler Bethesda Studios reagierte umgehend darauf.

Vor Kurzem wurde auf der Facebook-Seite der FPÖ eine Grafik geteilt, welche mitteilte, Österreich werde keine Bootsflüchtlinge aufnehmen. Im unteren Teil der Grafik ist allerings ein rotes Oktagon mit weißer Umrandung zu erkennen, welches einen weißen Handabdruck umrandet - denn dabei soll es sich dabei um das "Kennzeichen" der Dunklen Bruderschaft aus der "Elder Scrolls"-Reihe handeln.

Wie eine Sprecherin von Bethesda mittlerweile gegenüber der österrischen Zeitung STANDARD bestätigt hat, soll es sich bei der Grafik tatsächlich aus der berühmten Rollenspielreihe stammen. Man habe nun eine Unterlassungsklage gegen die FPÖ eingereicht, so die Sprecherin weiter. Auf Seiten der FPÖ sei man sich allerdings keiner Schuld bewusst. Die Partei gibt an, es sei zu keiner Urheberrechtsverletzung gekommen, die Grafik sei nicht urheberrechtlich geschützt.

Dieser Vorfall ist bisher allerdings nicht der einzige in den Reihen der österreichischen Partei: Bereits 2015 hat man sich dort der Grafik einer vermummten Figur mit Pistole aus dem Sega-Spiel The Club bedient. Auch Sega kündigte damals an rechtlich gegen die FPÖ vorzugehen.

