Mit Assassin’s Creed 3 ging Ubisofts Attentäterreihe in mehrerlei Hinsicht neue Wege. Das stieß bei Fans nicht auf einstimmige Gegenliebe. Im Zuge der Ankündigung einer Neuauflage des Spiels äußerte sich nun der Director von AC3 auf Twitter zu damaligen Entscheidungen und gesteht Fehler ein, die gemacht worden seien.

Assassin's Creed 3 wird als Remaster Teil der 'Season Pass'-Inhalte von AC - Odyssey:

Assassin’s Creed 3 ist nicht der beliebteste Teil der Serie. Die zweite Fortsetzung hatte allein deswegen einen schwierigen Stand, weil sie nicht nur das Szenario erstmals nach Amerika verlegte, sondern mit Connor auch einen ganz neuen Protagonisten einführte. Bis ihr den aber in Assassin’s Creed 3 spielen könnt, vergeht eine Menge Zeit.

Zu Beginn schlüpft ihr nämlich erst einmal in die Rolle von Connors Vater Haytham und erlebt einen sehr ausgedehnten Prolog. Zu ausgedehnt, wie Game Director Alex Hutchinson im Nachhinein einräumt. Auf Twitter beschreibt er die Änderungen, die er am Spiel vornehmen würde, hätte er die Möglichkeit dazu:

11. I'm adding this one to agree with @GameAnim we should have broken up Haytham's intro into chunks and interspersed them throughout the game to get to Connor faster. The shock reveal of another playable character was great, but the start was too slow. — Alex Hutchinson (@BangBangClick) 13. September 2018

Wir hätten Haythams Intro stückeln und auf das ganze Spiel verteilen sollen, damit man schneller bei Connor ankommt. Die Überraschung, einen anderen Charakter zu spielen, war großartig, aber der Anfang verlief zu langsam.

Neben diesem Punkt gibt es noch einiges mehr, das er im Nachhinein bemängelt. So habe unter anderem auch die Dynamik gegen Ende des Spiels unter spielerischer Freiheit gelitten:

2. Force the completion of the Temple missions in the present day as they trigger instead of letting them stack up at the end. I thought it would be nice to give players options, but it actually just ruins the pacing at the end. — Alex Hutchinson (@BangBangClick) 13. September 2018

Die Vervollständigung der Tempelmissionen in der Gegenwart hätte zwingend stattfinden müssen, sobald sie getriggert wurden, anstatt sie sich zum Ende aufstapeln zu lassen. Ich dachte, es sei eine gute Idee, Spielern Optionen zu geben, aber tatsächlich zerstört das einfach nur das Pacing.

Er äußert jedoch nicht ausschließlich Kritik am eigenen Werk. Positiv hebt er zum Beispiel hervor, dass es einen respektvollen Umgang mit dem historischen Erbe gegeben habe, dem man sich bedient hat:

7. Notice that we cast the fantastic @TheNoahWatts as Connor, well before the internet of videogames gave a shit about respecting other cultures and we have characters speaking historically appropriate languages (+sub titles) in a blockbuster FOR A GODDAMN HOUR. That made happy. — Alex Hutchinson (@BangBangClick) 13. September 2018

Lange bevor das Internet der Videospiele einen Dreck auf Respekt vor anderen Kulturen gegeben hat, hatten wir Charaktere, die eine verdammte Stunde lang historisch korrekte Sprachen sprechen, in einem Blockbuster-Spiel.

Den vollständigen Thread mit weiteren Gedanken des Directors findet ihr auf der Twitter-Seite von Hutchinson.

Wie steht ihr zu Assassin’s Creed 3, gehört der Teil für euch auch zu den eher unbeliebten in der Reihe? Was sagt ihr zu den Anmerkungen und Kritikpunkten von Hutchinson? Schreibt es uns in die Kommentare, wir freuen uns auf eure Meinungen.