Die zweite Beta von Call of Duty - Black Ops 4 sollte ursprünglich am Montag, dem 17. September um 19 Uhr zu Ende gehen, doch stattdessen wurde sie um zwei Stunden verlängert. Der Grund: Es durften sich noch mehr Spieler im "Battle Royale"-Modus austoben.

Eine gute Nachricht für alle Fans des Blackout-Modus. Mit folgendem Tweet, kurz vor dem eigentlichen Ende der zweiten Beta, kündigte das Entwicklerstudio Treyarch eine Verlängerung an und hob das Spielerlimit von Blackout auf 100 an:

What if we brought a dozen more of our friends to the fight for just a little longer...?