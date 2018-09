Dass es Fortnite mit seinem allseits beliebten „Battle Royale“-Modus, auch für Nintendo Switch gibt, wird für euch wahrscheinlich nichts Neues sein. Nintendo setzt jetzt aber einen drauf. Es soll ein exklusives Switch-Bundle geben, das neben Fortnite und der Konsole sogar noch mehr enthält.

Wie mobil ihr mit Fortnite auf der Switch seid, seht ihr hier:

Bundle Royale! - Das verkündet Spieleentwickler und Konsolenhersteller Nintendo auf seinem Twitter-Kanal. Wenn ihr also Fans von Fortnite seid und mit dem Gedanken spielt, euch eine Switch zuzulegen, könnt ihr euch freuen. Mit dem neuen Bundle ist das doppelt einfach.

Bundle Royale! Ein #Fortnite-Bundle für #NintendoSwitch mit speziellen, nur im Spiel erhältlichen Items und 1.000 V-Bucks brettert am 5. Oktober in den Handel.



Auf in den Kampf: https://t.co/xf3msC0JBX pic.twitter.com/w1KpNJpYjl — Nintendo DE (@NintendoDE) 18. September 2018

Aber gibt es Fortnite BR denn nicht sowieso gratis für die Switch? Ja, das ist richtig. Aber neben der Konsole und dem Spiel als Download bekommt ihr zusätzlich 1.000 V-Bucks - die spielinterne Währung – und das Doppelhelix-Paket.

In diesem sind wiederum ein besonderer Skin, ein Rücken-Accessoire, ein Hängegleiter und eine Spitzhacke enthalten. Mit den V-Bucks könnt ihr euch auch neue Items kaufen oder einen Battle Pass, welcher weitere Inhalte freischaltet.

Da die Switch auch einen Handheld-Modus bietet, lohnt sich die Konsole besonders für Fortnite. So könnt ihr schnell noch eine Runde auf der Couch oder im Bett zocken und das auf einem Bildschirm, der größer ist als der eures Smartphones. Was haltet ihr vom Bundle Royale? Schreibt es uns in die Kommentare!