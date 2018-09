Erst vor einigen Tagen machte das Erotikspiel Negligee - Love Stories Schlagzeilen, da es trotz expliziter Sexszenen unzensiert auf Steam erscheinen durfte. Das heißt aber offenbar nicht, dass Steam-Nutzer aller Länder Zugriff auf die erotischen Inhalte haben.

Wie der Entwickler Dharker Studios in einer englischsprachigen Ankündigung auf Steam darlegt, gibt es diverse Länder, in denen dessen Erotikspiel Negligee aus rechtlichen Gründen nicht vertrieben werden darf:

„[...] Ginge es nach mir, würde das Spiel jedem zur Verfügung stehen, egal, wo ihr seid“, so der Entwickler. „Leider hat jedes Land seine eigenen Gesetze und Regeln und verschiedene Länder gehen streng oder locker mit unterschiedlichen Dingen um. Wir haben keine Wahl, als uns an alle Gesetze für den Verkauf unserer Spiele zu halten [...].“

Nicht weniger als 28 Länder untersagen demnach den freien Verkauf von Negligee, darunter Japan, Malaysia, Botswana, Ägypten, Marokko, Nigeria, Südafrika, Sudan, Uganda, Bangladesch, China, Libanon, Südkorea, Pakistan, Saudi-Arabien, Turkmenistan, Weißrussland, Island, Ukranine, Russland, Australien, Papua-Neuguinea, Indonesien, Guyana, Irak, Dubai, UIE und Deutschland.

Die rechtlichen Hindernisse fallen dabei sehr unterschiedlich aus: Wie Dharker erläutert, sind in Japan etwa unzensierte Genitalien tabu. In Russland gibt es derweil Gesetze gegen homosexuelle Inhalte, die Negligee - Love Stories ebenfalls enthält. Wer sich einige Jahre zurückerinnert, stellt fest, dass diese Gesetzeslage 2016 bereits Blizzard mit einem Overwatch-Comic zu schaffen machte.

Und was ist mit Deutschland? Wie wir in unserer ersten Meldung zum Spiel bereits zu bedenken gaben, gibt es hier den Konflikt mit dem Jugendschutz: Hierzulande könnte das Spiel theoretisch verkauft werden – allerdings nicht ohne Software-seitige Maßnahmen, die einen Verkauf an Personen unter einem Alter von 18 Jahren verhindern. Und diese gibt es auf Steam bislang nicht.