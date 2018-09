Das Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight ist bis zum 25. September auf Steam kostenlos spielbar. Damit feiert Publisher und Entwickler Behaviour Digital den Verkauf von 5 Millionen Einheiten.

Einige DLCs lassen euch in die Haut eines Killers von Filmklassikern schlüpfen:

Horrorspiele sind genau euer Ding? Dann solltet ihr diese Woche einen Blick auf Dead by Daylight werfen. Das Multiplayer-Spiel, bei dem ihr entweder in die Haut eines Killers oder in die Rolle eines Überlebenden schlüpfen könnt, ist diese Woche nämlich völlig kostenlos spielbar.

Als Killer macht ihr euch auf die Jagd nach Überlebenden und könnt dabei auf einzigartige Fähigkeiten zurückgreifen. Die Überlebenden müssen hingegen versuchen aus dem jeweiligen Gebiet zu entkommen und sich der Aufmerksamkeit des Killers zu entziehen. Zusammenarbeit ist hierbei oft essenziell. Tipps und Tricks erhaltet ihr auch in unserem Einsteiger-Guide.

Entscheidet ihr euch im Rahmen der kostenlosen Spielphase zum Kauf von Dead by Daylight, könnt ihr außerdem 50 Prozent sparen und das Mutliplayer-Horrorspiel damit für 9,99 Euro eurer Steam-Biblithek hinzufügen. Möchtet ihr die Riege der euch zur Auswahl bereitstehenden Killer erweitern, bietet sich dies ebenfalls an. Auf nahezu jedem DLC liegt ein Rabatt von 30 Prozent.

Bis zum 25. September könnt ihr euch in Dead by Daylight völlig kostenlos austoben. Auf der Suche nach weiteren Horrorspielen? In der Bilderstrecke findet ihr elf Videospiele mit Gänsehaut-Garantie.