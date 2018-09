Wer die gamescom dieses Jahr verpasst hat oder ihr absichtlich ausgewichen ist, sollte sich vielleicht das Wochenende vom 28. bis zum 30. September 2018 freihalten. Da findet erstmals die EGX-Messe in Berlin statt, für deren Besuch ihr mindestens 18 Jahre alt sein müsst. Dort könnt ihr viele kommende Games anspielen. Dazu gehören unter anderem Days Gone und Dreams, die zuvor nur auf der E3 zu sehen waren.

Das Spektakel kommt in die Hauptstadt:

Während die EGX jahrelang nur in Großbritannien stattfand, kommt sie bereits nächstes Wochenende auch nach Deutschland. Hier können Besucher neben "Triple A"-Produktionen auch diverse Indie-Spiele anzocken. Darüber hinaus wird es auch Cosplay-, YouTuber- und Retro-Events geben. Wer will, kann auch Entwicklervorträgen lauschen. Weil sich die Messe ohnehin nur an Erwachsene richtet, wird es auf dem Gelände selbst keine Alterskontrollen oder entsprechende Schutzmaßnahmen geben.

Wie Sony ankündigte, sollen die Besucher hierzulande erstmals in den Genuss von Days Gone kommen, bevor es dann im Februar 2019 exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen soll. Das Zombiespiel will das Genre wiederbeleben und endlich wieder Untote liefern, die euch das Fürchten lehren. Uns konnte das Spiel bereits auf der E3 überzeugen. Die Träumer unter euch sollten sich außerdem nicht die Möglichkeit entgehen lassen, in das mysteriöse Dreams einzutauchen. Laut Entwickler Media Molecules bietet das Spiel diverse Optionen an, eure eigenen Traumlandschaften zu gestalten.

Neben diesen Games sollen unter anderem auch Call of Duty - Black Ops 4, Assassin's Creed - Odyssey und Kingdom Hearts 3 auf der Messe vertreten sein. Tickets gibt es bei GameStop oder auf der offiziellen EGX-Webseite.

Das Tagesticket kostet 20 Euro, das Ticket fürs gesamte Wochenende 40 Euro. Denkt ihr, dass ihr hingehen werdet oder ist es euch Berlin zu weit weg? Und abgesehen davon: Was haltet ihr von der Veranstaltung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!