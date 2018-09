Erst kürzlich hat Bandai Namco die Veröffentlichung von One Piece - World Seeker auf das Jahr 2019 verschoben, da liefert das Unternehmen pünktlich zur Tokyo Game Show neue Infos. So wird das "Open World"-Abenteuer von Ruffy unter anderem um zwei komplett neue Charaktere erweitert.

Rebellion gegen Pro-Marine: Zwei Gruppen kämpfen im Spiel um die Gefängnisinsel

In One Piece - World Seeker lässt sich Strohhut Ruffy absichtlich gefangen nehmen, um auf der sogenannten Gefänginsel zu landen. Die genauen Gründe dafür lässt Bandai Namco noch im Unklaren, klärt aber in einem neuen Video um andere Details auf.

Auf der Insel kämpfen zwei verschiedene Gruppen um die Vorherrschaft. Auf der einen Seite stehen die Bewohner, die der Marine und den Modernisierungsmaßnahmen positiv gegenüber eingestellt sind. Ihr Anführer ist der Gefängnisdirektor Isaac, welcher den Wiederaufbau der Insel mit Hilfe der Wissenschaft unterstützt und somit seinen Einfluss gesteigert hat.

Dem gegenüber steht wiederum die Rebellion, die von der noch jungen Jeanne geleitet wird. Sie liebt diese Insel, so wie sie einst war und möchte ihre Bewohner schützen. Zudem sehnt sie sich nach Frieden, denn unter dem anhaltenden Konflikt haben schon viele Menschen gelitten.

Wem selbst als Fan die Namen Jeanne und Isaac nichts sagen, der muss sich keine Sorgen um sein Gedächtnis machen. Die beiden Charaktere sind komplett neu und stammen aus der Hand des Mangaschöpfers Eiichiro Oda. Dieser war zudem von Anfang an der Spielkonzeption beteiligt und hat die Story überwacht.

One Piece - World Seeker erscheint voraussichtlich 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Einen genauen Veröffentlichungstermin hat Bandai Namco allerdings bislang nicht verraten.