Pokémon Let's Go: Neuer Trailer enthüllt spannende Details

Im Rahmen einer Pressemitteilung veröffentlichen The Pokémon Company International und Nintendo einen neuen Trailer zum mit Spannung erwarteten Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Darin seht ihr unter anderem Kämpfe gegen Legendäre Pokémon, den GO Park und ein neues Bonbon-System:

Neuer Trailer zu Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli:

Ihr sollt dank Bluetooth-Verbindung die Pokémon, die ihr in Pokémon Go gefangen habt, in die Kanto-Region übertragen können, wo sie euch auf eurem Abenteuer begleiten werden. Die Übertragung startet ihr im sogenannten GO Park, der sich in Fuchsania City befindet. Genau genommen handelt es sich um 20 Einzelparks, die jeweils für bis zu 50 Pokémon Platz bieten. Wichtig: Es gibt keine Begrenzung bezüglich der "Pokémon Go"-Accounts, die mit einem einzelnen Spielstand verbunden werden können. Freunde und Familie können somit als Pokémon-Lieferanten herangezogen werden. Selbst Alola-Formen können ins Spiel übertragen werden.

So sieht ein Eingang in einen GO Park aus.

Habt ihr erstmal 25 Pokémon der gleichen Art im Park, erhaltet ihr Zugriff auf ein besonderes Minispiel, bei dem ihr euch Bonbons verdienen könnt, und die sind natürlich besonders wichtig! Denn diese Bonbons verbessern gezielt die Werte eurer Pokémon, wenn ihr sie damit füttert. Diese Leckereien könnt ihr auf verschiedene Arten erlangen. Zum Beispiel auch dadurch, dass ihr Pokémon an Professor Eich schickt.

Bonbons verstärken die Werte eurer Pokémon.

Nicht zu vergessen: die Legendären Pokémon, die wesentlich seltener anzutreffen sind als die herkömmlichen Taschenmonster. In der Kanto-Region könnt ihr auf Arktos, Zapdos und Lavados stoßen, doch glaubt nicht, dass ihr sie so einfach fangen könnt. Zuvor müsst ihr aus einem Kampf mit ihnen als Sieger hervorgehen. Aber wie jeder angehende Trainer bereits weiß: die Mühe ist es wert!

Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli erscheinen voraussichtlich am 16. November 2018 exklusiv für Nintendo Switch. Hat euch auch schon das Pokémon-Fieber gepackt? Oder habt ihr eure Trainer-Karriere mittlerweile an den Nagel gehängt? Sagt es uns in den Kommentaren!