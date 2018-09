Die letzte Woche im September naht, die ganz großen Veröffentlichungen lassen sich aber noch bis zum Oktober Zeit. Nichtsdestotrotz kommen in dieser Woche vor allem Rollenspiel- und Episoden-Fans auf ihre Kosten. Aber auch Sport-Liebhaber sollten ein Auge offenhalten.

Dakar 18 | 25. September

PC / PS4 / Xbox One

Die Rallye Dakar gehört zu den größten und schwersten Wüsten-Rallyes der Welt und in Dakar 18 sollt ihr laut Publisher Deep Silver hautnah miterleben, warum dieses Rennen so gefürchtet ist. Neben einer offenen Welt gibt es außerdem ein realitätsnahes Wettersystem und sowohl Singleplayer- als auch Online-Modi.

The Walking Dead – Final Season Episode 2 | 25. September

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Nach dem Auftakt setzt Telltale die letzte Staffel von The Walking Dead mit "Lasst die Kinder zu mir kommen" fort. Clementine befindet sich erneut in einer schlimmen Situation: Nach einem Schuss hat sie womöglich ihre letzte Chance auf ein Zuhause vertan und die Freundschaft zu AJ schlimm gefährdet.

Valkyria Chronicles 4 | 25. September

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Nach dem enttäuschenden Valkyria Revolution setzt Sega die Valkyra-Reihe klassisch fort. Valkyria Chronicles 4 spielt zeitgleich zu den Ereignissen des ersten Serienteils, rückt aber dieses Mal die sogenannte Truppe E der Föderation in den Mittelpunkt. Spielerisch erwartet euch erneut ein interessanter Genre-Mix aus Strategie, Rollenspiel und einer Prise "Third Person"-Shooter.

Pathfinder - Kingmaker | 25. September

PC

Klassisch, wie in den alten PC-Tagen: Pathfinder - Kingmaker schick sich an, das Erbe von Spielen wie Baldur's Gate oder Neverwinter Nights anzutreten. Gespielt wird deshalb aus der Iso-Perspektive, während ihr eine Gruppe von vielschichtigen Abenteurern übernehmt.

This is the Police 2 | 25. September

PS4 / Xbox One / Switch

Rund zwei Monate nach der PC-Version legt THQ Nordic nach und bringt This is the Police 2 für die Konsolen auf den Markt. Erneut erwartet euch eine Mischung aus Strategie und Thriller im Polizei-Milieu.

Life is Strange 2 - Episode 1 | 27. September

PC / PS4 / Xbox One

Die Geschichte von Max und Chloe ist erzählt, aber das Spieluniversum von Life is Strange hat noch mehr zu bieten. In Life is Strange 2 erlebt ihr dieses Mal die Geschichte der beiden Brüder Sean und Daniel, die sich auf einen unfreiwilligen Roadtrip begeben. Entscheidungen, Drama und eine Prise "Coming of Age" sind natürlich wieder mit an Bord.

FIFA 19 | 28. September

PC / PS4 / Xbox One / Switch

König Fußball meldet sich zurück. In FIFA 19 beendet EA die erzählerische Trilogie rund um Alex Hunter, setzt auf das Zugpferd Champions League und bietet zudem auf dem Platz ein paar Änderungen. Im Test: "FIFA 19 - Ein Schritt näher an der Perfektion" erfahrt ihr, ob sich das lohnt.

Dragon Ball FighterZ | 28. September

Switch

Die Anime-Helden aus der "Dragon Ball"-Reihe prügeln sich schon seit Anfang des Jahres in Dragon Ball FighterZ auf PC und Konsolen, nun dürfen auch Switch-Besitzer loslegen. Inhaltlich erwartet euch das bekannte Paket aus zahlreichen Charakteren und Arenen, in denen der Stärkste gewinnen muss.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten? Werdet ihr in klassischer Rollenspielmanier unbekannte Welten entdecken? Reizt es euch, der größte Fußballstar des Planeten zu werden? Oder wollt ihr lieber wegweisende Entscheidungen treffen? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.