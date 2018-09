Wie die meisten von euch sicherlich wissen, soll am 26. Oktober das neue Spiel von Rockstar erscheinen: Red Dead Redemption 2. Wie das Studio jedoch nun bekannt gab, soll kurz nach dem Start ein weiteres Projekt anlaufen: Red Dead Online.

Red Dead Redemption 2 soll die bisher größte Spielwelt eines Rockstar-Spiels enthalten. Erste Infos deuten darauf hin, dass diese so lebendig sein wird, wie in kaum einem Spiel bisher. Doch bei dieser Lebendigkeit möchte es Rockstar wohl nicht belassen. Darum kündigten sie nun an, dass Red Dead Online im November starten soll.

Dabei soll laut dem Entwickler die Welt von Red Dead Redemption 2 das Gerüst für ein Online-Erlebnis bieten, das ihr dann alleine oder mit Freunden erfahren könnt. Es handele sich dabei um eine "Evolution des Multiplayer aus Red Dead Redemption", der kompetitives und kooperatives Gameplay zusammenbringe.

Im November - ein genaues Datum steht noch nicht fest - soll es zunächst mit einer offenen Beta losgehen. Zugänglich sein soll diese kostenlos für alle, die ein Exemplar von Red Dead Redemtpion 2 besitzen, auf PlayStation 4 oder Xbox One. Sobald es mehr Infos zu dem Online-Modus gibt, erfahrt ihr diese natürlich auf spieletipps.

Habt ihr auch schon den Online-Modus von Grand Theft Auto 5 ausgiebig gezockt? Oder seid ihr eher Offline-Gamer und freut euch daher mehr auf das Hauptspiel? Schreibt und eure Meinung doch in die Kommentare.