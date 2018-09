Dragon Ball FighterZ: Geheimnis um den letzten DLC-Charakter offenbar gelüftet

Lange Zeit wurden die "Dragon Ball"-Fans im Dunkeln gelassen, nun gibt Namco Bandai recht eindeutige Hinweise auf den achten und vermutlich letzten DLC-Charakter für den aktuellen Serienableger Dragon Ball FighterZ.

Schon die Ankündigung der bisherigen DLC-Charaktere sorgte für große Freude, darunter Vegeta:

Die Ankündigung seitens Bandai Namco auf Twitter mag etwas krytisch anmuten, doch Fans der Serie erkennen den Hinweis und so lässt sich erahnen, dass es sich bei dem ab dem 27. September für Dragon Ball FighterZ verfügbaren Charakter um Cyborg C17 handeln wird. Den Tweet, der darauf schließen lässt, seht ihr hier:

"Goten + Trunks

Bitte passt auf die Tiere auf solange ich weg bin

C17"

Da die DLC-Charaktere immer in Zweierpaaren hinzugefügt werden, dürft ihr euch außerdem ab dem selben Tag über den Neuzugang von Bösewicht Cooler freuen, welcher zuvor im Rahmen der EVO 2018 enthüllt wurde. Besitzer des FighterZ-Passes müssen keine zusätzlichen Kosten fürchten, für diese sind die nachgereichten DLCs kostenlos.

Dragon Ball FighterZ ist seit dem 26.01.2018 für PC, PS4 und Xbox One im Handel erhältlich. Was das Spiel taugt, erfahrt ihr in unserem Test. Kommende Woche, am 29. September, erscheint außerdem eine Version für die Nintendo Switch. Wenn ihr Besitzer der Nintendo-Konsole seid, dann solltet ihr das auf keinen Fall verpassen!

Was haltet ihr von der Ankündigung des neuen DLC-Charakters? Freut ihr euch über C17? Oder hättet ihr euch lieber einen anderen Kämpfer aus dem "Dragon Ball"-Universum gewünscht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!