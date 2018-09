Und wieder verleibt sich Publisher THQ Nordic zwei renommierte Spielemarken ein. Diesmal handelt es sich um die Horror-Franchise Alone in the Dark und die Echtzeitstrategiereihe Act of War.

Wie THQ Nordic auf Twitter bestätigt, lagen die Markenrechte der beiden Spielereihen zuvor bei Atari (IGN berichtete), wobei Alone in the Dark die weitaus bekanntere Franchise darstellt.

Mit Alone in the Dark - Illumination erschien der bislang letzte Teil der Horror-Reihe. Kommt nun was Neues?

Während die frühen Ableger der Spielereihe noch als Vorreiter des Horror-Genres in der Gaming-Landschaft gesehen werden, wurden die neueren Spiele der Reihe von Spielern und Presse eher schlecht aufgenommen. Ob THQ Nordic nun für eine Qualitätssteigerung der bekannten Horror-Reihe sorgen kann, bleibt abzuwarten.

Weniger bekannt dagegen ist die "Act of War"-Reihe, welche in der Vergagenheit jedoch deutlich positiveren Zuspruch bekam als die Ableger von Alone in the Dark. Speziell der 2005 erschienene Ableger Act of War - Direct Action ist definitiv einen Blick wert. Alte Hasen der Strategiespiele werden an der eher klassisch orientierten Reihe ganz bestimmt ihre Freude haben.

Im Verlauf dieses Monats hat THQ Nordic sich bereits die Rechte an Kingdom of Amalur gesichert. Da diese bislang bei EA lagen, steht nun einer Neuauflage von Kingdom of Amalur - Reckoning nichts mehr im Wege. Bereits Anfang des Jahres hat THQ Nordic sich die Franchises von Koch Media gesichert, darunter Saints Row, Metro und einem in Deutschland indizierten Spiel. Zuvor hat das Unternehmen ebenfalls den Entwickler Experiment 101 aufgekauft, welcher aktuell an Biomutant arbeitet.

Was haltet ihr von den Expansionsplänen von THQ Nordic? Hofft ihr auf einen Qualitätsschub der erkauften Spiele-Franchises? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!