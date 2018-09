Um der zunehmend toxischer werdenden Commununity von Rainbow Six Siege entgegenzuwirken, hat Ubisoft die Strafen für Teamkills erhöht. Obwohl es an sich gut gemeint war, stößt die Änderung bei vielen Spielern sauer auf. Sie befürchten, dass der Spielspaß zugunsten der Fairness geopfert wird.

Im Outbreak-Trailer werden euch die Auswirkungen einer tödlichen Mutation in Rainbow Six gezeigt:

Zuvor musste ein Spieler im Shooter mindestens zwei Team-Mitglieder töten, bevor er aus dem Spiel flog. Laut PCGamer hat der neue Patch Y3S3.1 diese Strafe nun verschärft. Nun folgt auf zwei Teamkills ebenfalls ein 30-minütiger Bann, egal ob es sich dabei um ein Casual-, ein Ranked- oder ein "Terrorist Hunt"-Match handelt.

Einige Spieler finden diese Änderung etwas zu hart, da Teamkills auch oft aus Versehen geschehen und andererseits sogar einen taktischen Nutzen haben können. Wenn beispielsweise ein Spieler von einer Caveira verhört wird, ist es besser, den eigenen Spieler zu töten, da sonst die Standorte aller anderen Mitglieder verraten werden könnten.

Das neue Strafensystem könne demnach Unschuldige mit derselben Härte wie die Trolle bestrafen. Deshalb fordern viele die zusätzliche Möglichkeit, das Mitglied per Abstimmung vor dem Ausschluss bewahren zu können. Aber auch das könnte missbraucht werden, befürchten andere.

So oder so, die Commnunity von Rainbow Six Siege glaubt eher daran, die Missstände mit eigenen Maßnahmen beseitigen zu können als dass Ubisofts „Mit dem Hammer“-Methoden helfen werden. Wie seht ihr das? Sollte Ubisoft hart durchgreifen oder wären differenzierte Strafen besser? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!