Was ist mit diesem Würfel los? Das fragen sich die Fortnite-Spieler schon seit Beginn der mittlerweile fünften Season. In vorangegangenen Seasons fegte bereits ein Komet über die Karte und merkwürdige Risse tauchten in der virtuellen Landschaft auf - der lilafarbene Koloss scheint das Mysterium schlechthin der aktuellen Season zu sein. Nun ist dessen Geheimnis möglicherweise gelüftet.

Nicht nur die Karte von Fortnite wird verändert - Epic Games wird nicht müde ebenfalls neue Power-Ups in das Spiel zu implementieren:

Nachdem der Würfel sich bereits seit Beginn der derzeitigen Season über die Karten bewegte, ist das riesige Objekt nun tatsächlich, wie von einigen Spielern vorausgesagt, im Loot Lake gelandet. Als der Würfel in den virtuellen See stürzte, schmolz er und färbte das Wasser lila. Die Auswirkungen dieses Ereignisses sind bereits jetzt spürbar: Betreten die Spieler das Wasser, werden sie in die Luft geschleudert, ähnlich wie zuvor in der Umgebung des Würfels, als dieser noch über die Karte rollte.

Wie lange das Gewässer unter dem Einfluss des Würfels stehen wird kann aktuell noch niemand sagen. Allerdings ist dies keinesfalls die erste gravierende Änderung der "Fortnite"-Karte: Entwickler Epic Games scheute sich in der Vergangenheit nicht, ganze Landstriche der virtuellen Welt durch Meteoreinschläge auszulöschen und die Karte mit neuen Objekten und Locations zu bestücken. Ob und welche Auswirkungen der Würfel für die kommende Season hat, ist aktuell noch unklar.

Nach dem Würfel-Mysterium sind die Erwartungen für die kommende sechste Season relativ hoch. Einen Starttermin gibt es offiziell zwar noch nicht, allerdings startet eine neue Season gewöhnlich mit Ende der vorherigen - die aktuelle fünfte Season soll am 25. September enden. Falls ihr also noch Herausforderungen abschließen oder bestimmte Outfits freischalten wollt, solltet ihr euch also ranhalten!

Seid ihr mittlerweile auch auf den "Battle Royale"-Zug aufgesprungen? Welche Erwartungen habt ihr für die kommende Season? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!