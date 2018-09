Bislang hat vor allem Nero die Berichterstattung rund um Devil May Cry 5 dominiert. Damit ist nun Schluss, denn anlässlich der Tokyo Game Show 2018 präsentiert Capcom einen leicht älteren Dante:

Devil May Cry 5: Die Rückkehr von Dante

Das Schwert Rebellion in der Hand und die Pistolen Ebony und Ivory jederzeit griffbereit: Auch in Devil May Cry 5 hat Dante nichts von seinem Handwerk verlernt. Neu im Gepäck ist ein Motorrad, welches der Dämonenjäger kurzerhand mithilfe der Lenkstange in Doppelklingenwaffen verwandeln kann. Außerdem stehen ihnen die beiden Serienheldinnen Trish und Lady tatkräftig zur Seite.

In Devil May Cry 5 wird es zudem nicht nur Dante und Nero als spielbare Charaktere geben. Mit V gibt es einen komplett neuen Protagonisten, der aus einem noch unbekannten Grund vorrangig in poetischen Versen spricht. Zu V möchte Capcom in den nächsten Wochen weitere Informationen preisgeben.

Devil May Cry 5: Bonus-Gadget Mega Buster

Im Rahmen der Tokyo Game Show 2018 hat Capcom außer die digitale Deluxe Edition des Actionspiels angekündigt. Diese enthält unter anderem 12 klassische Battle Themes, eine verbesserte Motorrad-Waffe für Dante, "Hinter die Kulissen"-Material und vier besondere "Devil Breaker"-Arme für Nero. Dazu zählt zum Beispiel der berühmte Mega Buster von Mega Man.

Devil May Cry 5 erscheint voraussichtlich am 8. März 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist bislang nicht angekündigt.