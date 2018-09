Nintendo Switch Online: Ein Tag online, schon jetzt gehackt

Nur wenige Stunden nach dem Launch von Nintendo Switch Online haben einige technikaffine Spieler bereits herausgefunden, wie sie den damit zur Verfügung gestellten NES-Emulator modden und so ihre eigenen ROMs auf der Switch zocken können.

Grund für das schnelle Hacken scheint zu sein, dass die insgesamt 20 verfügbaren NES-Spiele des Emulators nur eine einfache Portierung der Spiele der zuvor erschienenen NES Classic Edition sind. Kurz nach dem Release der Mini-Retrokonsole machten sich Käufer daran, diese zu knacken - mit Erfolg.

Da Nintendo für seinen Online-Dienst nun eine ähnliche Basis verwendet, hatten Hacker wohl ebenso wie Modderneulinge leichtes Spiel:

ok so

this is incredibly basic but it shows that fully custom games ARE possible!

hakchi for NES Nintendo Switch Online when?#NintendoSwitch #NintendoSwitchOnline #NES pic.twitter.com/OBYn3dLOtV