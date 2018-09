Zum Auftakt der Tokyo Game Show 2018 hat Capcom ein neues Video zur Neuauflage von Resident Evil 2 veröffentlicht. In etwa zwei Minuten gewährt der Trailer unter anderem einen ersten Blick auf Ada Wong:

Resident Evil 2: Leon, Claire und Ada Wong stellen sich vor

Wie in der Originalversion wird es in Resident Evil 2 zwei verschiedene Kampagnen geben, die am Ende ein Gesamtbild ergeben. Mit Leon S. Kennedy erfahrt ihr nach und nach mehr über den G-Virus und trefft auf die mysteriöse Ada Wong, deren Ziele etwas unklar wirken.

Auf der anderen Seite begleitet ihr wiederum Claire Redfield, die sich mitunter mit Chief Officer Brian Irons auseinandersetzen muss. Im Mittelpunkt stehen zusätzlich die Umbrella Corporation und die Familie Birkin.

Der neue Trailer zeigt außerdem einige der besonderen Gegner, die im Laufe des Spiels die Wege von Leon und Claire kreuzen werden. Dabei gilt festuzuhalten, dass die Zombies dank der neuen RE-Engine noch eine ganze Ecke schauriger aussehen.

Bis zur Veröffentlichung von Resident Evil 2 dauert es noch ein wenig. Die Neuauflage erscheint voraussichtlich am 25. Januar 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4.