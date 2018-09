Destiny 2 gibt es für alle "PlayStation Plus"-Mitglieder aktuell kostenlos. Passend dazu ist nun auch ein neues PS4-Design kostenlos im PlayStation Store verfügbar - dieses stammt allerdings nicht etwa von einem rennomierten Spieleentwickler, sondern direkt aus den Reihen der Community!

Das sagen die Destiny-Fans zum neuen Forsaken-DLC:

Das Design steht seit dem 20. September zum kostenlosen Download bereit. Zusehen ist darauf eine sehr düster Szenerie: In der oberen Menüleiste der Konsole bekommt ihr ein Aufeindertreffen von Cayde-6 und Uldren Sov zu sehen, der untere Teil zeigt die Barone, den Bösewichten der neuen Erweiterung. Zudem ist die Destiny-Musik im Hintergrund zu hören, solange ihr euch im Menü aufhaltet.

Dieses Mal hat Sony sich allerdings entschieden, die Designerarbeiten zur Feier der Destiny-Community nicht in die Hände hauptberuftlichen Design-Artists zu legen, sondern hat jemanden aus den Reihen der Community mit dieser Aufgabe betraut. Verantworlich für die schicke Grafik ist der Künstler und selbsterklärte Destiny-Fan Brian Moncus. Da Moncus schon seit Ewigkeiten zeichnet und auch leidenschaftlicher PlayStation-Zocker ist lag eine Kooperation also sehr nahe.

Was haltet ihr von dem neuen Design in Destiny-Optik? Wünscht ihr euch zukünftign mehr Designs aus der Community? Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen!