Noch immer füttert Ubisoft das 2016 erschienene Wintersport-Spiel Steep mit neuen Inhalten. Was der Publisher für die Freunde des virtuellen Wintersports über die kommenden Monate geplant hat, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Im vergangenen Jahr erschien die Road to the Olympics Expansion

Wie die Kollegen von Destructoid berichteten, erwarten euch in den kommenden Monaten weitere Inhalte für Steep: Ab dem 30. Oktober soll ein "X-Games"-Addon erscheinen, das in der Bergen von Alaska spielt. Die "X-Games"-Wettbewerbe drehen sich um echte Events wie Big Air, SuperPipe und Slopestyle. Außerdem erwartet euch ab dem 4. Dezember ein "90er-Jahre"-Filter für das Spiel, welcher euch ein komplett neues Spielerlebnis bieten soll. Und ab dem 10. Januar dürft ihr euch schließlich über den "Rocket Wings"-DLC freuen - vermutlich ein "Jet Pack"-Update.

Es wird verschiedene Wege geben, das "X-Games"-Addon zu erwerben. Durch Games Pass erhaltet ihr Zugriff auf alle dieser Inhalte. Zudem soll eine Gold-Edition des Spiels erscheinen, welche nicht nur die angekündigten Zusätze beinhaltet, sondern ebenfalls das Basisspiel und alle der bereits im ersten Jahr erschienen Addons. Einzeln scheinen die "X-Games"-Inhalte allerdings nicht erwerbbar zu sein.

Was haltet ihr von Steep und den neuen Inhalten? Zockt ihr das Spiel oder ist es komplett an euch vorbeigegangen? Schließlich erschien das Spiel bereits vor beinahe zwei Jahren im Dezember 2016. Lasst es uns in den Kommentaren wissen!