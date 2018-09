John Lewis ist ein leidenschaftlicher Spieler und seit mehr als 20 Jahren Sammler von Videospielen. Seine Sammlung umfasste etwa 2.000 Spiele für mehr als 30 Plattformen. Nun hat er allerdings alle seine Spiele auf tragische Art und Weise verloren.

Zwar gibt es auch zwei Earthbound-Ableger für die Wii U, so wertvoll wie die SNES-Version sind diese allerdings nicht:

Am 8. September gegen 7:30 Uhr brach ein Feuer in der Küche von John Lewis aus und zerstörte all seine Besitztümer - darunter auch die wertvolle Videospielsammlung.

In den vergangenen Jahren widmete sich John vor allem dem Erwerb von vollständig erhaltenen NES und SNES Spielen, darunter die von Kritikern gelobten Super Mario RPG, Super Mario World 2 - Yoshi’s Island und Earthbound. Dass eine vollständige Ausgabe von Earthbound mittlerweile für rund 850 US-Dollar auf eBay gehandelt wird, macht den Verlust noch tragischer.

Dies war allerdings nicht der einzige Vorfall dieser Art. Bereits im Jahr 2011 wurde John Opfer eines Einbruchs, bei dem die Täter etwa 600 Videospiele erbeutet haben. Dies brachte ihn allerdings nicht von seiner Sammelleidenschaft ab.

Die Kollegen von gamerant fragten John nun, ob er wieder anfangen werde, Videospiele zu sammeln. "Ich weiß es nicht", äußtere er sich gegenüber dem Portal, "wenn ich wieder anfange, dann wird die Sammlung jedenfalls nicht ansatzweise so groß werden. Ich werde die Spiele kaufen, die mir viel bedeuten und dann aufhören."

Johns Sammelleidenschaft scheint durch das Feuer ein Ende gesetzt worden zu sein. Schade auch um die vielen tollen Spiele, die dadurch zerstört wurden. Bei welchem Spiel wärt ihr besonders traurig, wenn ihr es verlieren würdet?