Summoners War: Europa-Cup findet dieses Wochenende in Berlin statt

Die Welt-Arena Meisterschaft von Summoners War macht einen Zwischenstop in Berlin. Am morgigen Samstag, dem 22. September 2018, findet in Deutschlands Hauptstadt der Europa Cup statt.

Summoners War: Welt-Arena Meisterschaft 2018 Trailer

Insgesamt acht Spieler aus Spanien, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Deutschland nehmen am Vorentscheid der Welt-Arena Meisterschaft teil. Insgesamt geht es um ein Preisgeld von 20.000 US-Dollar und die beiden besten Spielern dürfen sich auf eine weitere Reise einstellen.

Am 13. Oktober findet in Seoul das große Finale statt, bei der der Weltmeistertitel und 110.000 US-Dollar Preisgeld vergeben wird.

Mit dem Europa-Cup geht es morgen um 14:00 Uhr los. Übertragen wird das Ganze in deutscher Sprache auf YouTube:

(Quelle: YouTube, Summoners War Esports)

Als Alternative steht zudem ein englischer Stream via Twitch.tv zur Verfügung. Offiziell soll das Turnier etwa gegen 20:00 Uhr zu einem Ende finden.

Seid ihr in Summoners War so sehr investiert, dass ihr euch die Meisterschaft anschaut oder sind Mobile-Spiele für euch noch nicht so richtig im E-Sports angekommen? Verratet uns doch eure Meinung in den Kommentaren!