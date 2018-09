Einige Monate ist es nun schon wieder her, dass Sony und Kojima Productions euch erste Gameplay-Szenen zu Death Stranding präsentierten. Nun melden sch Hideo Kojima und Co. mit einem neuen Trailer von der Tokyo Game Show 2018 zurück – und haben eine altbekannte Stimme im Gepäck.

Death Stranding: Neuer Trailer zeigt mysteriöse neue Figur

Wie bereits im Frühjahr dieses Jahres offiziell bestätigt, zählt Death Stranding neben diversen Hollywood-Schauspielern mittlerweile auch einen der prominentesten Synchronsprecher und „Motion Capture“-Darsteller der Spielebranche zum Ensemble: Troy Baker.

Den kennt ihr unter Umständen aus Rollen wie Sam Drake in Uncharted 4 - A Thief's End oder Joel in The Last of Us. Auch hatte er bereits mit Kojima zu tun: In Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain verkörperte er den Revolverhelden Ocelot. In Death Stranding schlüpft er nun in die Rolle eines mysteriösen Antagonisten mit goldener Maske.

Wie die englischsprachige Webseite Polygon berichtet, liefert Kojima Productions neben dem neuen Trailer eine weitere Neuigkeit: Der unter anderem aus Film und Fernsehen bekannte Schauspieler Tommie Earl Jenkins ist ebenfalls zum Cast von Death Stranding gestoßen. Eine Reihe von Artworks zeigen dessen Figur und weitere bereits bekannte Charaktere des Spiels:

New Death Stranding Shinkawa character art revealed; Tommie Earl Jenkins joins cast pic.twitter.com/tcRNTS03dq — Nibel (@Nibellion) 23. September 2018

2nd batch of Death Stranding character art pic.twitter.com/zHQNKMKg3F — Nibel (@Nibellion) 23. September 2018

Nach wie vor ist unklar, wann mit einer Veröffentlichung von Death Stranding zu rechnen ist. Das ambitionierte „PlayStation 4“-Spiel wird wohl noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.

Wie gefällt euch der neue Trailer zu Death Stranding und der erste Blick auf die von Troy Baker verkörperte Figur? Teilt eure Eindrücke und Meinungen mit uns in den Kommentaren!