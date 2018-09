Telltale Games: Der letzte Stand der Dinge

Am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass Entwickler Telltale Games die Pforten schließt. Mehr als 200 Mitarbeiter sollen davon betroffen sein. Ob das aktuell in mehreren Episoden erscheinende The Walking Dead - The Final Season tatsächlich noch in Gänze das Licht der Videospielwelt erblickt, bleibt abzuwarten.

Nachdem die Schließung des Studios bekannt wurde, wendete sich die Synchronsprecherin Melissa Hutchinson, die der Figur der Clementine im Spiel ihre Stimme leiht, in einem öffentlichen Schreiben via Twitter an Telltale Games. Die Arbeit mit Telltale habe ihr sehr viel Freude bereitet und sie habe viele tolle Menschen dort kennengelernt, so Hutchinson. Ihrem Wissen nach werde nun die noch ausstehende zweite Episode von The Walking Dead veröffentlicht und danach die Arbeiten an dem Spiel für beendet erklärt. Offiziell hat Telltale sich zum Verlaufsplan für ausstehende Projekt noch nicht geäußert.

Hello friends. I am so very deeply moved by the messages of love that I, and the folks from @telltalegames have been receiving. Yesterday was one of the toughest days ever. A lot of hearts were broken, including mine. Please read the attached. #TelltaleJobs #Clementine #TWD pic.twitter.com/Fb68z86j8e — Melissa Hutchison (@Melyhutch) September 22, 2018

Insgesamt 225 Mitarbeiter sollen durch die Schließung von Telltale Games nun ihre Jobs verlieren. Lediglich 25 Mitarbeiter sollen als "harter Kern" bleiben, um bestehende Verträge erfüllen zu können. Nach Angaben des CEO Pete Hawley sei das vergangene Jahr "unglaublich hart" für das Studio gewesen. Man habe stets an die Qualität der eigenen Spiele geglaubt, die Verkaufszahlen seien jedoch nicht ensprechend gut gewesen, so Hewley weiter. Das erste "The Walking Dead"-Spiel und Minecraft - Story Mode sollen zwar finanziell erfolgreich, jede weitere Veröffentlichung allerdings ein Verlustgeschäft gewesen sein.

Bereits vor der offiziellen Schließung sahen die Zeiten für Telltale Games alles andere als rosig aus: Im November 2017 entließ der Entwickler bereits 25 Prozent der damaligen Belegschaft. Telltale wurde im Jahr 2004 gegründet und wurde bekannt durch seine in episodenform erscheinenden Spiele, darunter Ableger großer Franchises wie Batman, Game of Thrones oder The Walking Dead.

Was nehmt ihr die Schließung von Telltale Games auf? Habt ihr das Ende bereits kommen sehen? Wart ihr vielleicht selbst passionierter Zocker der Telltale-Spiele? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!