Auch bald zwei Jahre nach der Veröffentlichung ist das Kapitel Final Fantasy 15 für Square Enix noch nicht geschlossen. Für 2019 sind bereits neue DLC-Erweiterungen angekündigt, die laut Game Director Hajime Tabata unter anderem brandneue Geschichten erzählen.

Die Royale Edition von Final Fantasy 15 enthält alle bisher veröffentlichten Inhalte:

In einem Gespräch mit Polygon bezeichnet Tabata die bisherigen DLCs rund um Gladiolus, Ignis und Prompto als Staffel 1, welche vor allem ein paar inhaltliche Lücken des Hauptspiels gefüllt haben. Mit den kommenden Erweiterungen möchte das Team hingegen die perfekte Balance finden und sowohl letzte Puzzleteile einfügen, als auch Neues erschaffen.

"Der nächste DLC wird eine brandneue Geschichte sein", so Tabata im Wortlaut. Gemäß den letzten Planungen wird sich die kommende Erweiterung um Antagonist Ardyn drehen und weshalb er so einen Hass auf die Lucis-Familie hat. Ein Erscheinungstermin gibt es noch nicht.

Zu guter Letzt hat Square Enix im Rahmen der Tokyo Game Show 2018 außerdem drei neue Crossover-DLCs für Final Fantasy 15 angekündigt. Bereits ab dem 25. September sollen die Partnerschaften mit Terra Wars, Shadow of the Tomb Raider und DJ Nobunaga für PC, Xbox One und PlayStation 4 zur Verfügung stehen.

(Quelle: YouTube, Gematsu)

In der Kollaboration mit Terra Wars ist eine neue Mission sowie die Begleiterin Sara aus der "Terra Battle"-Serie enthalten. Bei Shadow of the Tomb Raider sind passenderweise Outfits von Lara Croft enthalten und Musikstücke für den Regalia. Die Zusammenarbeit mit DJ Nobunaga umfasst wiederum ein T-Shirt für euren eigenen Charakter im Multiplayer-DLC Gefährten.

Ein Ende ist für Final Fantasy 15 noch nicht in Sicht. Freut euch das oder würdet ihr euch lieber wünschen, dass sich die Entwickler dem nächsten großen Serienteil widmen und Noctis und co. hinter sich lassen? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!