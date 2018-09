Quelle: www.twitter.com, @FortniteGame

Erst vor wenigen Tagen ist der ominöse lilafarbene Würfel aus Fortnite verschwunden und noch immer ranken sich wilde Spekulationen um den Inhalt der kommenden sechsten Season des "Battle Royale"-Giganten. Jetzt wurde ein neues Teaserbild von Epic Games veröffentlicht, welches die Gerüchteküche noch weiter anheizt.

Das hat die Season 5 alles in Fortnite verändert:

Mit den Worten: "Alle Guten Partys brauchen einen DJ" veröffentlichte Epic Games das Teaserbild zur neuen Season. Zu sehen ist darauf ein DJ-Lama in einem ziemlich verrückten Outfit. Fantheorien gingen allerdings bisher davon aus, dass die neue Season das Thema Zeitreisen behandle und somit dunkle Versionen von Skins zu erklären seien. Das Teaserbild deutet allerdings auf ein ganz anderes Thema der kommenden Season hin.

All great parties need a DJ.



3 days to Season 6. pic.twitter.com/9e9zJkkiio — Fortnite (@FortniteGame) 24. September 2018

Das Bild gibt allerdings noch mehr Rätsel auf, denn die Farbgebung ist in einem sehr verräterischen Lila gehalten und erinnert somit stark an den bereits erwähnten Würfel aus der fünften Season. Es scheint, als wäre das Mysterium um den Würfel immer noch nicht ganz gelüftet. Es bleibt also weiterhin abzuwarten, was Epic Games für euch geplant hat. Die sechste Season startet übrigens am 27. September 2018.

Was hat es eurer Meinung nach mit dem DJ-Lama auf sich? Steckt ihr noch mitten im Fortnite-Hype oder hat es euch eventuell ein anderer "Battle Royale"-Titel angetan? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!