Und schon wieder schraubt Rockstar Games die Erwartungen an Red Dead Redemption 2 gewaltig nach oben. Der Entwickler kündigte nun an, dass in dem fertigen Spiel rund 200 Tierarten den virtuellen Wilden Westen bevölkern sollen.

Hier sind einige Minuten Gameplay-Material von Red Dead Redemption 2 für euch:

Wie aus einem Twitter-Post von Rockstar Games zu entnehmen ist, sollen demnach "in verschiedenen Lebensräumen und Klimazonen rund 200 Tiere, darunter Vögel und Fische, alle mit eigenem Verhalten in Bezug auf ihre Umwelt" enthalten sein. Es scheint so, als wolle Rockstars Games mit Red Dead Redemption 2 den Maßstab für ein realistisches Spielerlebnis setzen.

The diverse habitats and climates of Red Dead Redemption 2 are home to around 200 species of animals, birds and fish, all of which behave and respond to their environment in a unique way. pic.twitter.com/asAB3yTRJB — Rockstar Games (@RockstarGames) 24. September 2018

Die Spieler freuen sich über die vielfältige Fauna, was sich auf Reddit in 8.000 Upvotes und auf Twitter in zahlreichen GIFs ausdrückt. So glaubt der User falloutnvspartan117, dass die Tiere den Wilden Westen ebenfalls ordentlich aufmischen werden.

Der User albobosaurus freut sich auf das kulinarische Wunder, das Rockstar in seiner Entwicklerküche zubereitet. „Ich kann es riechen“, schreibt er.

Auch User hilgoldstein kann den Release wie viele andere längst nicht mehr abwarten.

In Red Dead Redemption 2 werdet ihr in die Rolle des Outlaws Arthur Morgan schlüpfen, welcher Mitglied der, bereits aus dem Vorgänger bekannten, Van-Der-Linde-Gang ist. Darin sollt ihr euch gegen die Bundesagenten behaupten, die eurem kriminellen Dasein ein Ende setzen wollen. Erscheinen soll das Spiel aller Voraussicht nach am 27. Oktober 2018.

Was haltet ihr von der neuen Ankündigung? Freut ihr euch über eine so lebhafte Umwelt? Oder habt ihr vielleicht andere Wünsche für das "Open World"-Epos? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!