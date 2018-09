Um in den Genuss der beiden „Pokémon Let's Go“-Editionen zu kommen, müsst ihr euch wohl noch bis zum 16. November gedulden. Wer aber nicht länger warten will, sollte über eine Fahrt nach Erfurt nachdenken. Dort findet demnächst nämlich die große MAG-Convention statt, auf der ihr neben Cosplay- und YouTuber-Events auch erstmals das Switch-Spiel zocken könnt.

Pokémon Let's Go bringt das Fangen auf eine neue Stufe:

Laut einer offiziellen Pressemitteilung dreht sich die MAG nicht nur um Animes und Mangas, sondern heißt auch Gamer ganz herzlich willkommen. Nintendo Labo, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party - vom 5. bis zum 7. Oktober können Besucher auf der Convention viele große Nintendo-Spiele ausprobieren.

Das besondere Ass im Ärmel bildet Pokémon Let's Go, das die Pokémon - Goldene Edition mit Pokémon Go verbindet. Als besonderen Bonus legt Nintendo für jeden Spieler, der vorbeikommt, einen Download-Code oben drauf, mit dem ihr das seltene Pokémon Zeraora für Pokémon Ultrasonne und Ultramond erhaltet.

Darüber hinaus werden bekannte YouTuber-Größen wie LeFloid, VIK, Sturmwaffel und die Rocket Bans die Convention mit ihrer Anwesenheit beehren, Autogrammstunden abhalten und das eine oder andere Game mit euch zocken. Ein weiteres Highlight wird eine Auktion zugunsten des Charity Livestream „Friendly Fire“ ausmachen. Auf der MAG könnt ihr außerdem viele Preise bei Turnieren gewinnen und Gratis-Merch abgreifen.

Ihr wollt auch auf die MAG 2018? Die Community-Convention findet von 5. bis 7. September in Erfurt statt. Das komplette Programm könnt ihr auf der MAG-Homepage einsehen. Euch erwarten neben Nintendo unter anderem die PietSmiet-Crew, die Rocket Beans, Paluten, Lara Loft, fisHC0p, Indie-Games, Cosplayer, Manga-Zeichner, Workshops, ein umfangreiches Showprogramm und die "Pokémon Go"-Macher Niantic. Gebt ihr im Ticketshop den Gutschein-Code lastminute@MAG2018 ein, erhaltet ihr 20 Prozent Rabatt auf eure Eintrittskarten.

Na, sagt euch die MAG zu? Werdet ihr hingehen? Auf welches der vorgestellten Spiele freut ihr euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!