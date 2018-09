Seit der Veröffentlichung von Total War - Rome 2 im Jahr 2013 hat das Strategiespiel auf Steam positive Benutzerwertungen genossen. Seit wenigen Tagen sind die Bewertungen jedoch äußerst negativ. Lediglich 18 Prozent der Bewertungen der letzten 30 Tage fallen noch positiv aus. Der Grund für die Abwärtspirale ist die angebliche Häufigkeit von weiblichen Generälen, die mitunter einigen Spielern sauer aufstößt.

Die entfachte Diskussion um historische Akkuratesse vs. historische Authenzitität ist in den Steam-Foren vor einigen Tagen neu entfacht worden. Ausgangspunkt ist das negative Review eines Nutzers, der mit einem Screenshot belegen möchte, dass es in Total War - Rome 2 seit einem bestimmten Update deutlich mehr weibliche Generäle gibt. Genauer gesagt soll die Quote bei über 50 Prozent liegen und damit weit von einem historischen Wert abweichen.

In den Steam-Foren ist es anschließend zu hitzigen Diskussionen gekommen, bei denen Creative Assemblys Ella McConnell einschreiten musste. In einem Beitrag schreibt sie folgendes:

"Total War games are historically authentic, not historically accurate - if having female units upsets you that much you can either mod them out or just not play. People saying they won't buy the game because there are too many women in it is fine with us - if that's their reason, we'd rather they didn't anyway."

"Total War Spiele sind historisch authentisch, nicht historisch korrekt - wenn euch weibliche Einheiten so sehr stören, dann nutzt entweder Mods um sie zu entfernen oder spielt einfach nicht. Es ist für uns in Ordnung, wenn Personen sagen, dass sie das Spiel aufgrund der vielen Frauen nicht kaufen. Wenn das wirklich ihr Grund ist, sind wir sogar froh, dass sie es nicht tun."