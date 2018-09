Gewinnspiel: Holt euch besondere "Spider-Man"-Editionen und coole Shirts

Marvel's Spider-Man ist zurzeit in aller Munde. Das ist nicht weiter verwunderlich, handelt es sich doch seit langem mal wieder um eine spielerisch gelungene Umsetzung einer weltberühmten Comic-Figur. Das exklusiv für die PlayStation 4 erschienene Spiel hat sich innerhalb kürzester Zeit in die Herzen der Fans geschwungen. Was ihr in dem rasanten Action-Spektakel erlebt, erfahrt ihr aus unserem ausführliche Test.

Marvel's Spider-Man: ein Spiel, das eines großen Comic-Helden würdig ist.

Und weil es von Spidey einfach nie genug geben kann, haben wir hier was Hübsches für euch Fans. Es gibt was zu gewinnen! Und zwar:

1 x Collector's Edition Marvel's Spider-Man

1 x Special Edition Marvel's Spider-Man

3 x T-Shirts Marvel's Spider-Man

Diese hübschen Preise warten auf hoffentlich glückliche fünf Gewinner. Wie gehabt, stellen wir euch aber zuvor auf die Probe. Um eine Chance auf einen der Gewinne zu haben, müsst ihr folgende Frage richtig beantworten:

Spider-Man ist ein Superheld und kämpft gegen Superschurken. So auch gegen die folgenden. Aber einer hat sich in die Aufzählung eingeschlichen, der mit Spider-Man nichts am Hut hat. Wer ist es?

a) Humbug

b) Gemini Man

c) Mysterio

d) Sandman

Nicht ganz so einfach, bei der gigantischen Anzahl an fiesen Gegnern, die Spider-Man schon überwunden hat. Aber als wahre Fans werdet ihr die richtige Antwort sicher finden!

Schickt uns die Lösung per E-Mail an aktion@spieletipps.de mit dem Betreff „Spider-Man“ und verratet uns euren Namen sowie eure Adresse, damit wir euch im Falle eines Gewinnes den Preis auch zustellen können.

Einsendeschluss ist der 3. Oktober 2018 um 23.59 Uhr. Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern ausgelost und bis spätestens 5. Oktober 2018 über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich damit einverstanden und bestätigst, dass du die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert hast. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht.

Jetzt aber los, Spidey braucht eure Hilfe! Wir wünschen euch viel Spaß und viel Glück bei der Teilnahme!