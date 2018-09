Die heißeste Zeit für Videospiel-Fans beginnt endlich: Der Oktober läutet endgültig das Herbstgeschäft ein. Schon in der kommenden Woche dürfte vor allem Freunden von Rennspielen und Action-Adventures das Herz aufgehen.

Forza Horizon 4 | 2. Oktober

PC / Xbox One

Von Australien nach Großbritannien: Entwickler Playground Games wechselt mit Forza Horizon 4 erneut den Standort, aber verzichtet nicht auf den Linksverkehr. Neu mit im Gepäck sind die wechselnden Jahreszeiten inklusive dynamischem Wetter und bis zu 71 weitere Online-Fahrer, die gleichzeitig mit euch die riesige Spielwelt befahren. Ein echtes Fest für Rennspielfans, wie schon unser Test "Forza Horizon 4: Ein Rennspiel in Bestform - egal zu welcher Jahreszeit" beweist.

Fist of the North Star - Lost Paradise | 2. Oktober

PS4

Die Yakuza-Macher wagen einen Abstecher ins Anime- und Mangegefilde. Mit Fist of the North Star - Lost Paradise erscheint sieben Monate nach der Japan-Veröffentlichung das Action-Adventure auch in Europa und Nordamerika. Basierend auf dem Anime "Fist of the North Star" lauft und prügelt ihr euch durch die Stadt Eden und nehmt an verschiedenen Mini-Spielen teil.

Mega Man 11 | 2. Oktober

PC / PS4 / Xbox One / Nintendo Switch

Acht Jahre nach dem letzten großen Serienteil kehrt der blaue Capcom-Held in diesem Jahr zurück. In Mega Man 11 konzentrieren sich die Entwickler auf die Stärken der Serie: Knackige Jump'n'Run-Passagen gemischt mit spannenden Bosskämpfen und zahlreichen Waffenverbesserungen.

Astro Bot - Rescue Mission | 4. Oktober

PS VR

Die niedlichen Roboter aus dem auf der PlayStation 4 vorinstallierten The Playroom erhalten einen eigenen VR-Ableger. In Astro Bot - Rescue Mission begleitet ihr die Protagonisten auf der Reise durch ein auf den ersten Blick klassisches 3D-Jump'n'Run. Dank VR-Technologie müsst ihr jedoch ab und an hinter die Levelwände schauen, um des Rätsels Lösung zu finden.

Assassin's Creed - Odyssey | 5. Oktober

PC / PS4 / Xbox One

Ein weiteres Mal geht es in der Zeitlinie zurück: In Assassin's Creed - Odyssey erlebt ihr als Nachfahre oder Nachfahrin des spartanischen Königs Leonidas eine Geschichte im antiken Griechenland. Die Entwickler setzen dabei auf die Stärken des Vorgängers und ergänzen das Abenteuer um Dialog-Entscheidungen, ein aktives Fähigkeitensysten und um einen stärkeren Fokus auf Seeschlachten.

Super Mario Party | 5. Oktober

Nintendo Switch

Auf die Party, fertig, los! Nintendo lässt sein beliebtes Digital-Brettspiel wieder von der Stange. In Super Mario Party erwarten euch über 80 Minispiele, in denen ihr zeigen könnt, was ihr drauft habt und wie ihr eure Mitspieler zu Feinden macht. Erstmals mit dabei ist außerdem ein Online-Modus.

Was ist eure Wahl für den Oktober: Werdet ihr zum besten Rennfahrer Großbritanniens, schlüpft ihr in die Haut eines griechischen Söldners oder gebt ihr dem Drang nach schwierigen Sprungpassagen nach? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.