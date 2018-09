Pokémon Go: Neues Pokémon namens Meltan entdeckt

Die Feldforschungsarbeiten der "Pokémon Go"-Spieler der letzten Wochen haben sich gelohnt: Professor Willow hat ein neues Pokémon entdeckt. Das hört auf den Namen Meltan.

Pokémon Go: Ein neues Pokémon wurde entdeckt - Meltan!

Meltan ist vom Typ Stahl und wirkt auf dem ersten Blick ein wenig ungewöhnlich. Der Großteil des gerade einmal 0,2 Meter großen Körpers besteht aus flüssigem Metall, während der Kopf dem einer Mutter gleicht. Zudem kann Meltan Strom erzeugen, indem es externes Metall in sich aufnimmt. Diese Elektrizität nutzt Meltan unter anderem als Attacke.

In Pokémon Go gibt es zum aktuellen Zeitpunkt einige Berichte, wonach sich Ditto in Meltan verwandelt. Warum und wieso ist noch nicht geklärt. Professor Willow ist dabei Nachforschungen anzustellen. Aber auch in Pokémon - Let’s Go, Pikachu & Let’s Go, Evoli wird Meltan eine Rolle spielen.

Der Pressemitteilung von Nintendo, The Pokémon Company und Niantic ist zu entnehmen, dass es zum Finden von Meltan in den Switch-Spielen eine Verbindung zu Pokémon Go benötigt. Wie genau diese ausfallen muss, ist noch unklar.

Pokémon - Let’s Go, Pikachu & Let’s Go, Evoli erscheinen beide voraussichtlich am 16. November exklusiv für die Nintendo Switch. Pokémon Go ist derweil für iOS- und Android-Geräte erhältlich.