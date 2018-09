Die schlechten Nachrichten um Entwickler Telltale Games wollen kein Ende nehmen. Erst letzte Woche gab das Studio seine Schließung bekannt, nun folgt eine Sammelklage der entlassenen Mitarbeiter gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber. Den Grund der juristischen Auseinandersetzung wollen wir euch nicht vorenthalten.

Möglicherweise die letzte Veröffentlichung von Telltale Games - nun erscheint die zweite Episode von The Walking Dead

Wie kurz nach der Schließung von Telltale Games bekannt wurde, soll die komplette Belegschaft bis auf einen "harten Kern" von 25 Mitarbeitern entlassen worden sein. Das Problem an der Sache: Die Entlassungen sollen wohl ohne Vorwahnung und ohne die Zahlung von Abfindungen an betroffene Mitarbeiter vonstatten gegangen sein, was gegen das kalifornische Arbeitsrecht - speziell das sogenannte WARN-Gesetz - verstoßen würde.

Die Sammelklage wurde laut Polygon von dem ehemaligen Mitarbeiter Vernie Roberts eingereicht. Roberts gibt an, Telltale Games habe bei der Massenentlassung der kompletten Belegschaft nicht die notwendige 60-Tage Frist eingehalten. Nach kalifornischem Arbeitsrecht ist eine Massenentlassung bei einer Anzahl der Beschäftigten von 75 oder mehr ab einer Reduzierung um mindestens 50 Angestellten definiert - Bei Telltale Games wurden allerdings mehr als 200 Mitarbeiter entlassen!

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die entlassenen Mitarbeiter gänzlich ohne finanzielle Unterstützung seitens Telltale Games. Geht der Rechtsstreit zu Gunsten der ehemaligen Angestellten aus, droht dem Studio die Zahlung einer vollen 60-Tage-Vergütung inklusive Sozialleistung für jeden betroffenen Mitarbeiter - dies gilt auch für die aktuell noch im Unternehmen verbleibenden 25 Angestellten. Ob Telltale Games allerdings noch über das nötige Geld verfügt, ist ungewiss.

Was haltet ihr von der Schließung des Studios? Wart ihr selbst passionierte Zocker der episodisch aufgebauten "Telltale"-Spiele? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!