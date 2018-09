Aktuell sind im PlayStation Store einige Ubisoft-Perlen stark reduziert. Hier findet ihr einen kleinen Überblick über das derzeitige Angebot. Dieses umfasst neben den Top-Titeln auch so manches kleineres Spiel.

Far Cry 5 gehört zu den Ubisoft-Titeln, die sich aktuell im PlayStation-Sale befinden:

Mit Assassin's Creed - Origins (34,99 Euro; 39,99 Euro; 64,99 Euro), The Crew 2 (31,41 Euro; 35,99 Euro; 59,99 Euro) und Far Cry 5 (39,99 Euro; 44,99 Euro; 59,99 Euro) sind gleich drei Ubisoft-Toptitel in jeweils einer Standard, Deluxe und Gold Edition reduziert. Falls euch eines der aktuellen Flagschiffe bisher also entgangen ist, solltet ihr jetzt zuschlagen!

Aber auch Titel wie Steep (12,99 Euro), Watch Dogs 2 (17,99 Euro) oder Ghost Recon - Wildlands (19,99 Euro) finden ihren Weg in das aktuelle Sale-Portfolio des PlayStation Stores. Viele weitere Spiele aus dem Hause Ubisoft stehen ebenfalls teils erheblich heruntergesetzt im Angebot. Schaut doch einfach mal im Sale um!

Dieser läuft übrigens noch bis zum 4. Oktober 2018. Falls ihr also das ein oder andere Ubisoft-Spiel noch nachholen wollte, dann habt ihr jetzt eine gute Gelegenheit dazu!

Was haltet ihr von dem aktuellen Ubisoft-Angebot im PlayStation Store? Werdet ihr bei dem einen oder anderen Spiel zuschlagen? Oder hättet ihr euch lieber andere Spiele gewünscht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!