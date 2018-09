Das originale Super Mario Bros. ist ein sehr beliebtes Spiel unter Speedrunnern. Spieler, die sich der Herausforderung stellen, das Spiel möglichst schnell abzuschließen, bedienen sich allen erdenklichen Tricks und Kniffen um einen perfekten Run hinzulegen. Letzte Nacht hat ein Speedrunner allerdings etwas geschafft, was viele zuvor nicht für möglich gehalten haben.

Die "Speedrunner"-Szene um Super Mario Bros. gab dem Spiel einen ganz neuen, kompetitiven Aspekt: Mit Hilfe von Computerprogrammen wurden aus mehreren Läufen die Bestzeiten bestimmter Segmente eines Levels herausgefiltert. So wurde berechnet, dass die Zeit für einen "perfekten Run" etwa Vier Minuten und 55 Sekunden beträgt. Zwar gibt es Programme, die zu noch besseren Ergebnissen kommen, dies ist allerdings für den Menschen selbst kaum möglich zu schaffen.

Wie Kotaku berichtete, gelang es Nacht dem Speedrunner "Kosmicd12" als erstem Menschen einen Run in dieser Zeit zu absolvieren. Dabei ließ er die Zeit des bisherigen Weltrekords von Vier Minuten 56 Sekunden und 245 Millisekunden nebenher laufen, der von dem Spieler "Somewes" aufgestellt wurde. Geholfen hat ihm dabei ein Trick, mit welchem sich herausfinden lässt wie schnell bestimmte Bereiche des Spiels geladen werden. So konnte der Speedrunner schneller auf eine bestimmte Warp-Zone zugreifen und den neuen Weltrekord von Vier Minuten 55 Sekunden und 913 Millisekunden aufstellen.

"Das ist nicht real!" kommentierte Kosmicd12 das Aufstellen des neuen Weltrekords. Ob die magische "Vier Minuten und 55 Sekunden"-Marke die beste aller möglichen Zeiten für einen Run darstellt, bleibt abzuwarten. Es ist zwar davon auszugehen, dass andere Läufer diese Zeit vielleicht um wenige Millisekunden verbessern können, ob tatsächlich jemand irgendwann einmal einen Run in Vier Minuten und 54 Sekunden absolvieren wird, gilt allerdings als unwahrscheinlich.

Was sagt ihr zu dem neuen Rekord? Habt ihr euch möglicherweise vielleicht einmal selbst an einem "Mario"-Speedrun versucht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!