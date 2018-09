Kürzlich hat Sony die „PlayStation 4“-Spiele für Oktober bekannt gegeben, die sich "PS Plus"-Mitglieder kostenlos runterladen können. Die Spiele dürften vor allem Horror- und Sport-Fans interessieren.

PlayStation Plus: Das Gratis-Angebot für Oktober 2018

Zwei Spiele, die verschiedener nicht sein könnten. Für Horrorfans gibt es nächsten Monat Friday the 13th - The Game, indem ihr euch entweder als der berühmte Killer Jason auf die Jagd oder als seine Opfer auf die Flucht begeben könnt. In dem asymmetrischen Multiplayer-Spiel geht es darum, möglichst viele Kills zu erzielen oder möglichst lange vor dem Killer wegzulaufen. Ganz schutzlos sind die Gejagten aber nicht, sie verfügen über verschiedene Fähigkeiten und können Objekte auf der Karte gegen Jason einsetzen. Mit insgesamt acht Spielern dürft ihr den Horror stets aufs Neue erleben.

Spieler, die mit Horror nicht viel anfangen können, sollten sich das zweite Spiel Laser League ansehen, in dem eine futuristische Sportart mit Laserschranken ausgetragen wird. Treibt eure Gegner immer mehr in die Menge, während ihr das Spielfeld dominiert.

Hier seht ihr das gesamte Gratis-Angebot von PlayStation Plus im Oktober:

Friday the 13th - The Game (PS4)

Laser League (PS4)

Wissen ist Macht (PlayLink)

Master Reboot (PS3)

The Brigde (PS3, PS4, PS Vita)

Rocketbirds 2 - Evolution (PS Vita, PS4)

2064: Read Only Memories (PS Vita, PS4)

Die Spiele könnt ihr euch ab dem 2. Oktober 2018 herunterladen. Sie stehen dann bis zum 6. November zur Verfügung. Was sagt ihr zu den Gratis-Spielen? Was Gutes dabei oder wartet ihr lieber bis zum nächsten Monat? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!