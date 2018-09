Noch ziemlich genau einen Monat, dann soll endlich Red Dead Redemption 2 in den Läden stehen. In den letzten Wochen hat Entwickler Rockstar Games die Erwartungen an sein neues Westernabenteuer ordentlich hochgeschraubt. So sollen mehr als 200 Tierarten in dem Spiel enthalten sein. Nun ist allerdings bekannt geworden, dass der gewaltige Umfang auch einen Haken hat.

Hier ist der offizielle Trailer zum Spiel:

Wie über den Twitteraccount Red Dead News bekanntgegeben wurde, soll Red Dead Redemption 2 mindestens 105GB eurer Festplatte in Anspruch nehmen. Das ist weitaus mehr Speicherplatz als andere Blockbuster-Titel eurer Konsole abverlangen. Wie viel Platz das Western-Epos nach den noch zu erwarteneden Updates - vor allem nach dem Hinzufügen des angekündigten Online-Modus - einnehmen wird, ist allerdings noch unbekannt.

NEWS: Red Dead Online will support up to 32 players

(Credit @RedDeadSeriesNW)https://t.co/7CsA5IoruJ — Red Dead News • RockstarINTEL.com (@RDonlineNews) 26. September 2018

Red Dead Redemption 2 soll übrigens am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One erscheinen. Ob ihr dieses Mal, anders als beim Vorgänger, nicht nur auf ein PC-Release hoffen dürft, sondern auch eines bekommen werdet, ist allerdings noch nicht bekannt.

Habt ihr damit gerechnet, dass Red Dead Redemption 2 so viel Speicherplatz verbrauchen würde? Nehmt ihr dies vielleicht zum Anlass eine größere Festplatte in eurer Konsole zu verbauen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!