Castlevania Requiem: Neuauflage von Symphony of the Night & Rondo of Blood für PS4 angekündigt

Castlevania - Rondo of Blood erschien ursprünglich im Jahr 1993 für die PC-Engine, der Klassiker Castlevania - Symphony of the Night folgte 1997 für die PlayStation. Nun, über 20 Jahre später, sollen beide Spiele in einer Neuauflage für die PlayStation 4 wiederauferstehen.

Jetzt ansehen: der Trailer zur Castlevania-Neuauflage

Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood soll ab dem 26. Oktober 2018 für circa 20 Euro exklusiv im PlayStation Store erhältlich sein. Wer das Spiel vorbestellt, soll 15 Prozent Rabatt erhalten, „PlayStation Plus“-Abonnenten freuen sich sogar über 20 Prozent.

In Rondo of Blood schlüpft ihr in die Haut des peitscheschwingenden Vampirjägers Richter Belmont, der seine geliebte Annette aus den untoten Klauen Graf Draculas befreien muss. Die Handlung von Symphony of the Night setzt derweil mehrere Jahre später an und versetzt euch in die Haut des Dracula-Nachkömmlings und Halbvampirs Alucard, der die Wahrheit über den Verbleib Richters aufdecken muss.

Die Neuauflage soll laut Konami dem Flair der Originale gerecht werden, die Erfahrung aber durch moderne Elemente wie Trophäen, 4K- und 1080p-Upscaling, verschiedene Renderoptionen und einige grafische Verbesserungen aufpeppen. Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood erscheint übrigens am selben Tag wie die zweite Staffel der animierten Netflix-Serie Castlevania.

Habt ihr die Klassiker der Castlevania-Reihe bereits gespielt? Werdet ihr der Neuauflage eine Chance geben? Teilt eure Meinung zu Konamis Vampirsage mit uns in den Kommentaren!